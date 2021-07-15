Еще 128 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 38122 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Староооскольского городского округа 1933 года рождения и жительница Старооскольского городского округа 1960 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Белгорода 1961 года рождения и жительница Прохоровского района 1950 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 128 пациентов заболели, а выздоровели – 111.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 42365 человек, выздоровели – 38122, умерли – 811.