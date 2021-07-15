Белгородские пограничники не позволили перевести на Украину автозапчасти и одежду

Очередной груз без документов. Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

На днях вблизи государственной границы на окраине Вергилевки Белгородского района пограничники задержали трех граждан РФ 1983, 1984 и 1995 годов рождения.

Они пытались незаконно переместить на территорию Украины товары и грузы через границу (автомобильные запчасти - шесть коробок и пять мешков, а также три тюка с одеждой).

В ходе опроса выяснилось, что документы на груз у задержанных отсутствуют.

Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать о фактах противоправной деятельности на территории нашего региона по телефону: (4722) 50-85-15.