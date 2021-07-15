В Белгородской области задержали контрабандистку со 130-ю ампулами психотропных веществ

По решению суда женщина находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел ОМВД России по Белгородскому району предъявил обвинение 26-летней гражданке соседнего государства в соответствии с ч.3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда психотропных веществ в крупном размере).

По предварительным данным, в МАПП «Нехотеевка» женщина незаконно переместила из Украины в Россию лекарственный препарат, который запрещен в свободном обороте у нас в стране.

Сотрудники Белгородской таможни обнаружили в ее дорожной сумке 130 ампул объемом два миллилитра каждая, которые уроженка ближнего зарубежья скрыла при прохождении пограничного контроля.

Выяснилось, что изъятое является лекарственным препаратом, содержащим в своем составе психотропное вещество общей массой 2,6 грамма.

По решению суда женщина находится под стражей. Ей грозит тюремное заключение на срок от десяти до 20-ти лет.