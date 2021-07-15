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Происшествия15 июля 2021 10:30

В Белгородской области задержали контрабандистку со 130-ю ампулами психотропных веществ

Женщине грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН
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По решению суда женщина находится под стражей.

По решению суда женщина находится под стражей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел ОМВД России по Белгородскому району предъявил обвинение 26-летней гражданке соседнего государства в соответствии с ч.3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда психотропных веществ в крупном размере).

По предварительным данным, в МАПП «Нехотеевка» женщина незаконно переместила из Украины в Россию лекарственный препарат, который запрещен в свободном обороте у нас в стране.

Сотрудники Белгородской таможни обнаружили в ее дорожной сумке 130 ампул объемом два миллилитра каждая, которые уроженка ближнего зарубежья скрыла при прохождении пограничного контроля.

Выяснилось, что изъятое является лекарственным препаратом, содержащим в своем составе психотропное вещество общей массой 2,6 грамма.

По решению суда женщина находится под стражей. Ей грозит тюремное заключение на срок от десяти до 20-ти лет.