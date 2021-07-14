Творческую молодежь Белгородской области приглашают на «Тавриду.Арт»

Участие бесплатное. Скриншот с сайта фестиваля.

Фестиваль «Таврида.Арт» пройдет в Крыму с 8 по 12 сентября.

Это уникальная площадка, на которой соберутся музыканты, танцоры, журналисты, фотографы, поэты и писатели, художники, участники платформы «Россия - страна возможностей», активисты общероссийской акции «#мывместе», актеры и режиссеры театра и кино.

Подать заявку могут и белгородцы от 18 до 35 лет. Для этого достаточно пройти регистрацию, прикрепить видео и портфолио. Участие бесплатное.

На форум также можно попасть волонтером. В функции добровольцев войдут взаимодействие с участниками фестиваля в сервисной группе, сопровождение СМИ, оформление площадки для спортивных мероприятий, встреча гостей. Регистрация здесь (https://tavrida.art/festival2021-volunteers).

Участники смогут побывать на показе молодых дизайнеров и гастрономическом фестивале, увидят шоу дронов и фестиваль воздушных шаров. Кроме того, они встретятся с Сергеем Шнуровым, Полиной Гагариной, Сергеем Лазаревым, Мотом, Клавой Кока, Дианой Арбениной, Владиславом Маленко, Shoo, Светланой Касьян и другими.

Отметим, что в 2019 году в Крым на фестиваль съездили 110 человек. В прошлом году из-за пандемии он прошел в усеченном формате. В 2021-ом в делегацию попадут 70 молодых людей региона. Их участие стало возможным благодаря национальному проекту «Образование».