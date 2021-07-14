Родители почти 168 тысяч белгородских детей получат по 10 тысяч рублей к новому учебному году

Прием заявлений начнется уже с завтрашнего дня, 15 июля, и будет длиться до конца октября. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Родители почти 168 тысяч детей в Белгородской области получат по 10 тысяч рублей к новому учебному году», - напоминает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Разовую выплату Пенсионный фонд начнет предоставлять уже через месяц. Сейчас идет процесс подготовки заявлений.

Большей части получателей не придется собирать документы. Всю информацию за родителей уже сгруппировали по имеющимся у фонда данным, полученным в ходе прошлогодних выплат. Она появляется в личных кабинетах белгородцев на портале госуслуг.

Чтобы завершить оформление, необходимо лишь проверить актуальность информации (ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств), подтвердить согласие на дальнейшую обработку. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или должны быть заменены, родители смогут скорректировать информацию.

Прием заявлений начнется уже с завтрашнего дня, 15 июля, и будет длиться до конца октября. Родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала госуслуг заявления будут также принимать во всех клиентских службах Пенсионного фонда.

Выплату в преддверии нового учебного года получат родители школьников от шести до 18 лет. Их в Белгородской области 167892 человека.