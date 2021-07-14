В Белгородской области пройдет фестиваль-ярмарка «Сырный день»

Для гостей фестиваля организуют дегустацию, с производителями они смогут обсудить секреты приготовления сыров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

17 июля в поселке Разумное состоится 4-й региональный фестиваль-ярмарка «Сырный день». Здесь производители они смогут наладить прямые контакты с покупателями. Одна из основных задач праздника - популяризировать местные сорта сыра.

Ассортимент представленной продукции увеличивается с каждой ярмаркой, растет и число ее участников. На первом фестивале, проходившем в апреле 2019 года, свою продукцию представили лишь восемь сыроваров – основателей Гильдии.

Заявки на участие в предстоящей ярмарке подали уже 12 производителей. Один из них приедет к нам из Московской области. Многие участники удостоены наград российских и международных конкурсов сыроваров.

Производители представят на ярмарке более 60 сортов рассольных, твердых и полутвердых сыров из коровьего и козьего молока, рецептура которых разрабатывалась не только в нашей стране и республиках бывшего Советского Союза, но и во Франции и Италия.

Будут также авторские сыры, изготовленные белгородскими мастерами по собственной рецептуре.

Для гостей фестиваля организуют дегустацию, с производителями они смогут обсудить секреты приготовления сыров. В программе – разнообразные мастер-классы, концерт и розыгрыш призов.