15 июля в Белгородской области будет +35 градусов

Помните, что в жаркую погоду возрастает вероятность пожаров. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля в регионе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер ночью переменных направлений слабый, днем западный – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 15-ти до 20-ти градусов тепла, днем – от 30-ти до 35-ти градусов выше ноля.

В связи с сильной жарой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Главное управление МЧС России по региону обращает внимание на меры безопасности.

Исключите поездки в лесные массивы, будьте осторожны при обращении с огнем (особенно открытым). Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту.

Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма.

При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.

Помните, что в жаркую погоду возрастает вероятность пожаров.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия Главного управления – 8(4722) 39-99-99.