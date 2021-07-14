Украсят территорию малые архитектурные формы, в том числе, композиция «Кот ученый». Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Белгороде начали реконструкцию сквера возле Пушкинской библиотеки-музея», - информирует пресс-служба администрации города.

Проектом предусмотрено обустройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, монтаж наружного освещения. Будет организована смотровая и детская площадки. Украсят территорию малые архитектурные формы, в том числе, композиция «Кот ученый».

«Сейчас на строительной площадке производится ремонт плиточного покрытия, сходов, устройство пандусов, озеленение территории, частичный ремонт проездов», - рассказал заместитель начальника управления капитального строительства администрации Белгорода Александр Деревянко.

За ходом ремонта особенно следят жители близлежащий домов и сотрудники Пушкинской библиотеки-музея, которые уже в ожидании открытия сквера.

«Мы, конечно, ждем, что это поможет нам стать еще более привлекательными для читателей, что им будет еще более приятно находится на территории библиотеки», - делится мыслями заведующая библиотечным отделом Пушкинской библиотеки-музея Надежда Ипатова.

Всего в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Белгороде благоустроят десять общественных пространств и девять дворовых территорий.