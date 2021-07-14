Из-за долгов по алиментам белгородец лишился личного транспорта

Сейчас машина арестована. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Житель Белгорода на протяжении нескольких лет не платил алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына. Официально он нигде не работал, на учете в Центре занятости населения не состоял, из-за чего образовалась задолженность более 500 тысяч рублей.

Так как должник скрывался от судебных приставов, сотрудники службы объявили его в розыск. Его нашли и в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) арестовали на десять суток.

Отбыв наказание, забывчивый отец не изменил своего отношения к родительским обязанностям. Приставы выяснили, что ему принадлежит автомобиль «Geely Emgrand FE-1» 2014 года выпуска. Сейчас машина арестована.

«Если в установленный законом срок задолженность не будет оплачена, то автомобиль после процедуры оценки передадут на принудительную реализацию в счет погашения задолженности по алиментам», - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.