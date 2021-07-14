Более трети жителей Белгородской области прошли первый этап вакцинации от COVID-19

Вакцинация в Губкине, Старом Осколе и Белгороде идет пока значительно медленнее, чем в остальных муниципальных образованиях области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Сейчас в ковидных госпиталях занято 1340 коек из 1645 имеющихся», - сообщил начальник департамента здравоохранения области Андрей Иконников.

Первый компонент вакцины получили свыше полумиллиона белгородцев (почти 550 тысяч) или 36 процентов всех жителей области.

В Краснояружском, Чернянском, Красногвардейском, Волоконовском и Ивнянском районах, а также в Новом Осколе первым компонентом привито более 60 процентов жителей. С 8 по 13 июля во всех шести муниципалитетах заболело всего 36 человек.

И в этот же период диагностирована коронавирусная инфекция у 433 жителей Губкина, Старого Оскола и Белгорода. Вакцинация в каждом из этих муниципальных образований идет пока значительно медленнее.