Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость14 июля 2021 9:24

«Дружелюбный микрорайон»: в Белгородской области пройдет конкурс проектов благоустройства

Заявки на участие принимаются вплоть до 2 августа
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авторы трех лучших проектов получат денежные премии по 500 тысяч рублей на реализацию своих задумок.

Авторы трех лучших проектов получат денежные премии по 500 тысяч рублей на реализацию своих задумок.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Конкурс проектов благоустройства «Дружелюбный микрорайон» поможет объединить белгородцев, живущих в микрорайонах ИЖС, вокруг обустройства своей территории.

Авторы трех лучших проектов получат денежные премии по 500 тысяч рублей на реализацию своих задумок.

Проекты принимаются в нескольких направлениях: дизайн-идея общественного пространства, креативная детская площадка, малые архитектурные формы, ландшафтный дизайн, дизайн площадки для активного отдыха и спорта.

Партнер конкурса транспортная компания «Экотранс» подарит победителям сертификат на 30 тысяч рублей.

Заявки на участие принимаются вплоть по 2 августа. При определении победителей в финале будут учитываться результаты онлайн-голосования в официальном аккаунте конкурса в инстаграм.