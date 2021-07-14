«Дружелюбный микрорайон»: в Белгородской области пройдет конкурс проектов благоустройства

Авторы трех лучших проектов получат денежные премии по 500 тысяч рублей на реализацию своих задумок.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Конкурс проектов благоустройства «Дружелюбный микрорайон» поможет объединить белгородцев, живущих в микрорайонах ИЖС, вокруг обустройства своей территории.
Авторы трех лучших проектов получат денежные премии по 500 тысяч рублей на реализацию своих задумок.
Проекты принимаются в нескольких направлениях: дизайн-идея общественного пространства, креативная детская площадка, малые архитектурные формы, ландшафтный дизайн, дизайн площадки для активного отдыха и спорта.
Партнер конкурса транспортная компания «Экотранс» подарит победителям сертификат на 30 тысяч рублей.
Заявки на участие принимаются вплоть по 2 августа. При определении победителей в финале будут учитываться результаты онлайн-голосования в официальном аккаунте конкурса в инстаграм.