Белгородские танцоры стали лауреатами международного фестиваля

Руководят коллективом народного танца «Дубравушка» Александр и Татьяна Бандуристовы. Фото пресс-службы администрации Корочанского района.

«Корочанская «Дубравушка» в международном проекте творческого и личностного развития детей и молодежи была в числе участников из разных регионов России», - сообщает пресс-служба районной администрации.

Лауреатом I степени по итогам выступления в Тупсе стала солистка ансамбля Виктория Стефановская.

Награды II и III степеней в рамках «Хрустального дельфина» получили в возрастной категории 14-16 лет и 10-14 лет соответственно.

Руководят коллективом народного танца «Дубравушка» Александр и Татьяна Бандуристовы.