«Белгород в цвету»: конкурс продолжается

На конкурс можно представить благоустроенные общественные территории, альпийские горки и клумбы. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Первые участники городского этапа конкурса «Белгород в цвету» представили свои работы», - сообщает пресс-служба местной мэрии.

Создавайте цветочные композиции или поделки из овощей и фруктов в технике карвинг и приходите на Гражданский проспект, 38. Также на конкурс можно представить благоустроенные общественные территории, альпийские горки и клумбы.

Подать заявку можно в любой будний день до 30 июля в кабинет №106. Если нужно уточнить информацию, звоните по номеру: 32–74–39.

Трое победителей представят город на международном фестивале «Белгород в цвету», который пройдет с 10 по 12 сентября в нашем городе по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова.

В финале участники высадят «Петровский дуб» к 350-летию со дня рождения Петра I.