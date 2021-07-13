В Белгороде едва не утонула 10-летняя девочка

Нельзя оставлять детей на водоеме без присмотра взрослых. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Вчера в полдень в Белгороде едва не произошел несчастный случай на пляже «Пескарьер».

Девочка 2011 года рождения заплыла за границу детской купальни и начала тонуть. Дежурившие на пляже спасатели МКУ УГОЧС Белгорода спасли ребенка. К счастью, девочке не понадобилась даже медицинская помощь.

Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области рекомендует взрослым регулярно повторять основные правила безопасного поведения на воде своим детям.

Нужно объяснить ребенку, что нельзя купаться в водоемах, где нет оборудованных пляжей. Не допускается устраивать игры вблизи рек и озер.

Нельзя оставлять детей на водоеме без присмотра взрослых. Важно объяснить детям приемы оказания первой помощи и сказать, что в случае происшествия на воде нужно сразу звонить по Единому телефону вызова экстренных служб «112».