В Белгородской области началась уборка зерновых

В планах региона – собрать более трех миллионов тонн зерна. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Уборочная традиционно стартовала в восточных территориях региона. Уже на этой неделе к процессу подключаются и другие районы и города области. Темп будет только наращиваться.

«Зерновые и зернобобовые, а именно с них начинают сбор урожая в регионе, разместились на более чем 670 тысячах гектаров – это почти половина посевных площадей», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Из них более 23 процентов, или 330 тысяч гектаров, занимают озимые культуры и около 350 тысяч гектаров (24 процента) – яровые.

Среди озимых львиная доля – почти 324 тысячи гектаров – заняты пшеницей. Общая площадь сева тритикале, ржи и ячменя в этом году составляет чуть более шести тысяч гектаров.

Среди посевов яровых культур наибольшая доля – почти 10 процентов или около 136 тысяч гектаров – у кукурузы на зерно. У яровых пшеницы и ячменя практически одинаковые площади сева – немногим менее чем по 100 тысяч гектаров у каждой культуры. Овес, просо, гречиху, зернобобовые предстоит убрать в общей сложности на площади менее 15 тысяч гектаров.

В планах региона – собрать более трех миллионов тонн зерна.

Напомним, что урожай озимых культур формировался в сложных для их развития погодно-климатических условиях. Недостаток осенней влаги, частые оттепели с последующими морозами привели к значительным, по сравнению с предыдущими годами, потерям озимых посевов.

В связи с этим четверть – почти 116 тысяч – из засеянных осенью свыше 450 тысяч гектаров пришлось пересевать. При этом в прежние годы гибель озимых находилась в пределах пяти – семи процентов. Это не только негативно повлияло на экономику предприятий, но и увеличило сроки посевной и площадь сева яровых культур. Основными культурами пересева стали пшеница яровая, ячмень, подсолнечник и соя.