В Белгородской области почтили память павших в сражении под Прохоровкой

Для белгородцев Прохоровское поле - место силы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков совместно с главой белгородской митрополии Иоанном, ветеранами и общественниками возложили цветы к памятнику «Звонница».

«Для белгородцев Прохоровское поле - место силы, - написал в социальных сетях Вячеслав Гладков. - Это генетический код нашего патриотизма. Патриотизм этот негромкий. Он не на плакатах - он в сердцах.

К сожалению, учитывая эпидемиологическую ситуацию и рекомендации Роспотребнадзора, мы отказались от проведения массовых мероприятий. Будут закрыты музеи, не будет концертов. Надеюсь, что в следующем году нам удастся победить коронавирусную инфекцию, и мы сможем отметить этот день достойно и масштабно».

Кроме того, глава региона возложил цветы к Братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году в селе Клейменово Яковлевского района.