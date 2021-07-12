Белгородские энергетики удостоены наград за личный вклад в надежную работу энергосистемы и высокий профессионализм

Руководитель энергокомпаний обратил особое внимание на необходимость внедрения механизмов эффективной мотивации персонала, которые позволят изменить образ мышления и перейти на новый уровень культуры производства.

Игорь Маковский в рамках еженедельного оперативного совещания заслушал доклад главного инженера компаний о выполнении программы «нулевой травматизм» и дал ряд поручений по повышению контроля за охраной труда работников Обществ. Сейчас в филиалах реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение угрозы возникновения несчастных случаев. В частности, внедрен алгоритм оперативной оценки рисков перед производством работ, увеличено количество выездных проверок в подразделениях компаний, организовано обучение группы специалистов, которые будут выполнять роль «Тренеров нулевого травматизма», проведено анонимное анкетирование среди работников по теме безопасности труда.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Также в рамках совещания прошло награждение сотрудников золотыми и серебряными почетными знаками общества. В общей сложности за большой личный вклад в надежную работу энергосистемы, высокий профессионализм, многолетний и добросовестный труд были отмечены 18 работников «Россети Центр».

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Самое ценное в наших компаниях – это люди. Поддерживая безопасность и здоровье персонала, мы не забываем о тех, кто вкладывает в свою работу душу и сердце. Я хочу поздравить тех, чей профессионализм, стремление к достижению цели, высокая ответственность способствуют успешному решению задач, стоящих перед нами. Поблагодарить за верность профессии, за честное и достойное отношение к делу, за неравнодушие и ответственность! - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.