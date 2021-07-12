Белгородские пожарные спасли собаку и кота

Кот застрял между первым и вторым этажами. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Хотя в МЧС нет специальной службы, которая занимается спасением животных, звонки с просьбами оказать помощь братьям нашим меньшим поступают часто. В минувшие выходные сотрудники пожарно-спасательных частей региона оказали помощь двум животным, попавшим в беду.

В субботу около трех часов дня в единую дежурно-диспетчерскую службу Шебекино поступил вызов от обеспокоенной женщины. Она объяснила, что на территории ее участка в яму упала бездомная собака и не может самостоятельно выбраться.

Огнеборцы пожарно-спасательной части № 12 с помощью веревки достали животное из ямы и отпустили на волю.

Еще один звонок с просьбой помочь животному раздался в единой дежурно-диспетчерской службе Валуек вчера в 14 часов 12 минут.

Женщина пояснила, что ее кот застрял между первым и вторым этажами. Она пыталась снять кота сама – приманивала его лакомствами, просила о помощи соседей, но никто не рискнул лезть за испуганным животным самостоятельно.

На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 18. Сотрудники МЧС России с помощью «лестницы-палки» сумели подобраться к животному и снять его с козырька. После оперативного спасения кот был передан благодарной хозяйке.

В случае происшествия, звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722)39-99-99.