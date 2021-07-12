13 июля в Белгородской области ожидается 34-градусная жара

Особенно не рекомендуется заниматься физической активностью в период максимальной солнечной активности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 13 июля ожидается небольшая облачность. Без осадков.

Ветер восточный, ночью - от трех до восьми метров в секунду, днем – от шести – до 11-ти.

Температура воздуха ночью – от 14-ти до 19-ти градусов тепла, днем – от 29-ти до 34-х градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс 17-ти до плюс 19-ти градусов, днем – от 30-ти до 32-х градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает ряд несложных рекомендаций, соблюдая которые, вы сможете в полной мере насладиться жаркой погодой без вреда для здоровья.

В знойные дни следует носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и брать с собой бутылочку с водой. В дни с повышенной температурой воздуха (выше 28-ми градусов) старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

Вы можете охладиться с помощью кондиционера, но настройте его таким образом, чтобы температура в помещении отличалась от температуры на улице не более чем на десять градусов. Иначе вы рискуете простудиться.

Если кондиционера нет, можно охладить воздух, используя емкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода испаряется, охлаждая помещение на два - три градуса.

Еще одно хорошее средство в жару – контрастный душ. Рекомендовано принимать его утром и вечером, неплохо также встать под освежающие струи и в течение дня. Утром душ лучше заканчивать прохладной водой, а вечером перед сном – теплой. Если принять душ нет возможности, смочите холодной водой руки по локоть - вы почувствуете облегчение.

В жаркую погоду организм усиленно теряет влагу - водный баланс нарушается. Следовательно, пить тоже нужно больше: не два литра, как обычно, а 2,5 литра (при отсутствии противопоказаний). Следует обратить внимание на то, чтобы вода не была холодной, так как в жару увеличивается риск заболеть ангиной и ОРЗ.

Очень хорош в жару горячий зеленый чай. Он отлично утоляет жажду и регулирует теплообмен. От газированных напитков и напитков, содержащих кофеин лучше отказаться, они ускоряют обезвоживание. И, тем более, не стоит употреблять спиртные напитки - они способствуют перегреву организма.

Не нагружайте себя тяжелыми физическими упражнениями. Особенно не рекомендуется заниматься физической активностью в период максимальной солнечной активности.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия Главного управления – 8(4722) 39-99-99.