В Белгородской области украли бензопилу и перфоратор

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ОМВД России по Белгородскому району обратился житель областного центра с сообщением о том, что из его строящегося дома в селе Шишино похищены электроинструменты и другое имущество.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник проник в строящийся дом, разбив окно. Его добычей стали бензотриммер, бензопила, углошлифовальная машинка, два перфоратора, шуруповерт, удлинитель длиной 50 метров и двадцатиметровый силовой кабель.

Основную часть похищенного имущества правоохранителям удалось изъять. «Остальное подозреваемый успел продать», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Теперь в соответствии с п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище) мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.