За выходные на Белгородчине поймали 43 нетрезвых водителя

Было выявлено 29 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, «в ходе рейдовых мероприятий за минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 1291 нарушение правил дорожного движения».

От управления отстранены 43 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя, а также восемь ранее лишенных права управления.

Пять водителей сели за руль в нетрезвом состоянии во второй раз.

Зафиксировано 127 нарушений за непредоставление преимущества пешеходам, а те в свою очередь 118 раз переходили дорогу в неположенном месте.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 78 водителей. Было выявлено 29 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.