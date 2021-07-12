Белгородский драмтеатр провел выездной концерт

Белгородский драмтеатр привозит всегда новые спектакли. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

Давней дружбе артистов белгородского драмтеатра и жителей грайворонского села Казачья Лисица уже 20 лет.

Спектакли организует местный фермер Гусейн Султанбеков.

Он поддерживает связь с драмтеатром и приглашает артистов в свое, теперь уже родное, село. Причем, белгородский драмтеатр привозит всегда новые спектакли.

В этот раз для селян подготовили постановку «С любовью не шутят» по пьесе французского драматурга Альфреда Де Мюссе.