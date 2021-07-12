В Белгородской области водитель слетел в кювет и врезался в дерево

Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, накануне в 18 часов на третьем километре автодороги «Шебекино – Неклюдово - Алексеевка» автомобиль «ВАЗ-21154» вылетел с дороги.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, находившийся за рулем машины 59-летний водитель двигался на слишком большой скорости.

В итоге он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.