Жителя Белгородчины угрожал убить сожительницу на берегу водоема

Во время распития спиртных напитков у мужчины возникла ссора с потерпевшей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции Шебекино обратилась 38-летняя жительница Белгородского района с заявлением о том, что местный житель причинил ей телесные повреждения и угрожал физической расправой.

«По подозрению в совершении противоправных действий участковые задержали 40-летнего мужчину», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, потерпевшая со своими знакомыми отдыхала на берегу одного из водоемов в Шебекино. Во время распития спиртных напитков у мужчины возникла ссора с потерпевшей. Подозреваемый пригрозил убить женщину, и в подтверждение своих слов острием ножа он дважды порезал ей правую кисть

По словам потерпевшей, она восприняла угрозы реально и опасалась за свою жизнь и здоровье.

Теперь мужчине в соответствии с ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) грозит лишение свободы на срок до двух лет.