В Белгородской области возродили праздник «Первого снопа»

Праздники первого снопа в ближайшие дни пройдут в каждом муниципальном образовании региона. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа.

В этом году аграрии региона возродили забытую традицию – провели праздник «Первого снопа».

Первое из таких мероприятий состоялось в селе Ольховатка Новооскольского городского округа. В агропарке собрались представители всех сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов. Молодым специалистам, которые в этом году впервые примут участие в уборочной кампании, вручили дипломы.

«Также отметили тружеников сельского хозяйства, которые работают в отрасли более 30 лет, и трудовые династии», - информирует пресс-служба администрации Новооскольского городского округа.

Организаторы, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования, подготовили для гостей необычные архивные и краеведческие выставки, показ сельскохозяйственной техники, интерактивные ретро-площадки «Вести с полей», «Колхозное собрание», «Сельмаг» и «Столовая», конкурсы, игры. Для детей работал контактный зоопарк.

Праздники первого снопа в ближайшие дни пройдут в каждом муниципальном образовании региона. Земледельцы Белгородской области уже вышли в поля в восточных территориях. Первыми приступили к уборке аграрии Ровеньского района.