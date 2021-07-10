Еще 113 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 790 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1942 года рождения, проходившая лечение Борисовской ЦРБ, жительница Белгорода 1961 года рождения, проходившая лечение в областной инфекционной клинической больнице, а также житель Старого Оскола 1954 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 113 пациентов заболели, а выздоровели – 124.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 41770 человек, выздоровели – 37838, умерли – 790.