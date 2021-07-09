Белгородский «Салют» начнет поход за Кубком в Курске

Победитель черноземного дерби в следующем раунде турнира встретится с песчанокопской «Чайкой». Фото fcsalyut.ru.

Определился первый соперник белгородского «Салюта» в рамках Кубка России-2021/22.

В 1/256 финала подопечные Виктора Навоченко сыграют в Курске с местным «Авангардом».

Отметим, что это будет уже третий очный матч между курянами и белгородцами в этом месяце.

1 июля в Белгороде команды разошлись миром – 1:1, а 6 июля на выезде победил «Салют» (3:0).

Победитель черноземного дерби в следующем раунде турнира встретится с песчанокопской «Чайкой».