10 июля воздух в Белгородской области прогреется до 33-х градусов

В знойные дни следует носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 10 июля ожидается малооблачная погода. Без осадков.

Ветер ночью слабый, днем северо-восточный от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 13-ти до 18-ти градусов тепла, днем – от 28-ми до 33-х градусов выше ноля. В Белгороде ночью – от плюс 16-ти до плюс 18-ти градусов, днем – от 30-ти до 32-х градусов выше ноля.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении мер пожарной безопасности.

Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Помните: в знойные дни следует носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. Старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

Также вы можете охладиться с помощью кондиционера, но настройте его таким образом, чтобы температура в помещении отличалась от температуры на улице не более чем на 10 градусов. Иначе вы рискуете простудиться.

Если кондиционера нет, можно охладить воздух, используя емкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода испаряется, охлаждая помещение на два - три градуса.

Еще одно хорошее средство в жару - контрастный душ. Его лучше принимать утром и вечером, неплохо также встать под освежающие струи и в течение дня. Утром душ лучше заканчивать прохладной водой, а вечером перед сном - теплой. Если принять душ нет возможности, смочите холодной водой руки по локоть - вы почувствуете облегчение.

Особое внимание в жару необходимо уделить детям! Детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды. Симптомы перегрева ребенка – покраснение кожи, повышенная температура, вялость, тошнота, беспричинные капризы, частое дыхание с одышкой, судороги и даже обморок.

При первых проявлениях этих симптомов с ребенка необходимо снять одежду, уложить в горизонтальное положение, протереть все тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые пять - десять минут. При потере сознания незамедлительно вызывайте скорую помощь.

Все перечисленные симптомы наблюдаются и при тепловом или солнечном ударе у взрослых. Поэтому, пострадавшего необходимо уложить в прохладном месте, на голову – холодный компресс. Если он в сознании, дать ему обильное питье, если нет – приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и ждать приезда бригады скорой помощи.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия Главного управления – 8(4722) 39-99-99.