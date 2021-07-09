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Общество9 июля 2021 14:26

Белгородские пограничники обнаружили в грузовике свыше 1300 монет с чеканкой царской эпохи

Их пытались перевести на территорию Украины
Алексей СЕРГУНИН
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были найдены 18 свертков с монетами различного номинала из металла белого цвета с чеканкой царской эпохи. Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

были найдены 18 свертков с монетами различного номинала из металла белого цвета с чеканкой царской эпохи. Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В первых числах июля на таможенном посту МАПП Нехотеевка сотрудники контрольно-пропускного пункта обнаружили скрытый от пограничного контроля груз.

В ящике для аккумуляторов грузового автомобиля марки «МАН», который следовал на Украину, были найдены 18 свертков с монетами (суммарно около 1360 штук) различного номинала из металла белого цвета с чеканкой царской эпохи.

Весь груз передан сотрудникам таможни для дальнейших процессуальных действий.

Руководство Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям призывает граждан соблюдать установленный порядок перемещения грузов, товаров и животных через государственную границу, нарушение которого ведет к ответственности.