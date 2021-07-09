Из-за коронавируса на Белгородчине ограничат массовые мероприятия в годовщину Прохоровского сражения

В Министерстве культуры РФ поддержали предложение о приостановке работы государственных музеев в Прохоровке с 10 по 12 июля.
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
«В ближайшие выходные ограничат массовые мероприятия на Третьем ратном поле России в Белгородской области», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Такое решение в годовщину Прохоровского сражения приняли из-за сложной эпидобстановки с COVID-19.
«Соблюдать необходимые санитарные требования, а тем более социальную дистанцию, когда в эти дни на Третьем ратном поле России собираются сотни человек, сложно», - отметила председатель регионального Совета ветеранов Наталья Звягинцева.
От массовых мероприятий рекомендовал отказаться и Роспотребнадзор.
В Министерстве культуры РФ поддержали предложение о приостановке работы государственных музеев в Прохоровке с 10 по 12 июля.
«Самое главное сейчас – защитить наших жителей, а особенно это касается ветеранов и людей старшего поколения, и не допустить всплеска заболеваемости коронавирусом», - уверен глава региона Вячеслав Гладков.