Семьи Белгородской области получили медали «За любовь и верность»

Восемь белгородских семей получили медали «За любовь и верность». Фото пресс-службы губернатора и правительства региона.

В Валуйках медали «За любовь и верность» в День семьи, любви и верности получили четыре пары. Щелычевы из Двулучного и Мокрищевы из Терехово отметили в этом году 60-летие совместной жизни. Стаж у супругов Устенко из села Мандрово и Степкиных из Колосково – 55 лет.

«Семья дает человеку любовь, поддержку, стабильность и радость, - напомнила заместитель главы администрации Валуек по социальным вопросам Ирина Дуброва. - Крепость семейных устоев является примером для воспитания подрастающего поколения».

На территории Валуек появился еще один памятный арт-объект – скамья согласия и примирения. На открытие пригласили семьи, которые в этот день заключили брак.

Праздничное мероприятие в Новом Осколе провели в парке «Семья». Наград удостоены четыре семьи. Союз Катюковых из села Тростенец длится более 60 лет, 55 лет в браке Королевы, более полувека прожили вместе Добровольские, супруги Герасимчук вместе 38 лет.

Тем временем медали «Материнская слава» в Новом Осколе вручили трем многодетным мамам. «Новые коляски передали счастливым родителям двойняшек – супругам Мусаевым», - информирует пресс-служба местной администрации.