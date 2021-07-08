Белгородские автоинспекторы проверили более 15 тысяч автобусов

905 автобусов помещены на специализированную стоянку с техническими неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала операции «Автобус», стартовавшей в октябре 2018 года, сотрудники ГИБДД проверили 15011 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.

В итоге в отношении водителей автобусов составлено 11650 административных материалов за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения.

767 из них - за нарушение правил перевозки пассажиров, 2105 - за техническое состояние транспортных средств, 598 – за нарушение режима труда или отдыха. Выявлено также 8180 иных правонарушений.

905 автобусов помещены на специализированную стоянку с техническими неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация.

Составлено 1017 административных материалов за выход транспортных средств на линию с техническими неисправностями.

«Профилактические мероприятия будут продолжены», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.