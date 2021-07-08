Под Белгородом пожарные освободили кота

Спасенного кота пожарные передали в руки благодарному хозяину. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне в 17 часов 19 минут в единую дежурно-диспетчерскую службу Чернянского района позвонил обеспокоенный мужчина и сообщил, что его кот выскочил из дома, взобрался на высокое дерево и запутался в его ветвях.

«Хозяин всячески пытался помочь животному спуститься, приманивал его различными лакомствами, но все попытки оказывались безрезультатными», - информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей. Но в этот момент помощь людям не требовалась, а потому сотрудники спасательного ведомства отправились выручать животное.

Прибывшие к месту вызова в поселок Чернянка огнеборцы пожарно-спасательной части № 39 развернули лестницу, поднялись к испуганному коту и аккуратно сняли домашнего питомца с дерева. Спасенного кота пожарные передали в руки благодарному хозяину.

В случае происшествия, звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722)39-99-99.