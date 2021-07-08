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Спорт8 июля 2021 13:09

Белгородская спортсменка завоевала серебро на первенстве мира

Самый престижный молодежный международный турнир среди гиревиков прошел в Каунасе
Алексей СЕРГУНИН
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Олеся Беликова (слева). Фото пресс-службы администрации Прохоровского района.

Олеся Беликова (слева). Фото пресс-службы администрации Прохоровского района.

«Первенство мира по гиревому спорту среди юношей и девушек до 18 лет проходило в литовском Каунасе», - сообщает пресс-служба администрации Прохоровского района.

За победу боролись представители восьми стран.

В соревнованиях девушек 16 - 18 лет второе место заняла Олеся Беликова из Прохоровского района.

Воспитанница спортивной школы «Юность» в соревнованиях мирового уровня участвовала впервые. Эта первый международный успех в истории района.