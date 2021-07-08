В грузовом поезде Харьков – Белгород обнаружили гранату

Найденный объект был разрушен. Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

2 июля в железнодорожном пункте пропуска «Белгород» во время осмотра грузового поезда № 9502 сообщением «Харьков (Украина) – Белгород (Россия)» в технологическом кармане вагона пограничники обнаружили предмет, по внешним признакам похожий на гранату.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области выяснили, что обнаруженный предмет является муляжом гранаты Ф-1 с запалом без взрывчатого вещества.

«Найденный объект вечером этого же дня был разрушен взрывотехнической группой УФСБ России по Белгородской области», - информирует пресс-служба управления.