Почти 100 белгородских многоквартирных домов оборудуют индивидуальными тепловыми пунктами

Вся система работает в автоматическом режиме. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 2021 году 93 белгородских многоквартирных дома оборудуют индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП). «Установка современного оборудования обойдется в 61,2 миллиона рублей», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

ИТП позволяет выбирать системе правильный режим работы в зависимости от окружающей температуры. В узле управления установлен контроллер, он собирает информацию о температуре окружающей среды и подает сигнал на регулировку отопления.

Помимо основной задачи контроллер может диагностировать неисправности и передавать данные по беспроводной сети. Вся система работает в автоматическом режиме.

Собственники квартир, в которых уже установлены ИТП, отмечают, что потребление тепла снизилось на 12 - 25 процентов. Это позволило значительно сэкономить на оплате за отопление.