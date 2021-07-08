Ребят ждет интересная программа обучения по одному из двух IT-треков: создание сайтов и мобильных приложений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 июля в Белгороде стартует первая летняя IT-школа. Участие в ней примут свыше 200 старшеклассников из всех районов области, которые показали наилучшие результаты на олимпиадном этапе регионального чемпионата «Цифровое ГТО».

«Их ждет интересная программа обучения по одному из двух IT-треков: создание сайтов и мобильных приложений», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Во второй половине дня – еще более насыщенное расписание: встречи с экспертами из IT-сферы, спортивные и культурные мероприятия, дискотеки, театральные вечера, квесты и даже свое «Евровидение».

«Многие родители боятся, что мы на две недели посадим детей за компьютеры, - поясняет начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников. - Конечно, это совсем не так. Прежде всего, детей научат работать в команде, презентовать собственные проекты, будут лекции и мастер-классы, обязательно – культурная и спортивная программы. Настоящий летний отдых!».

Обучение и проживание будет организовано на базе белгородского индустриального колледжа. На территории есть все необходимое: классы, оснащенные современными компьютерами и мультимедийной техникой, спортивные залы, общежитие, в котором будут размещены дети, а также столовая с 5-разовым питанием.