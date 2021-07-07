В Белгороде едва не утонула женщина

Чтобы жители области не стали жертвой водной стихии, инспекторы ГИМС призывают их к строгому соблюдению правил безопасного поведения на воде. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области, «6 июля в 21 час 30 минут поступило сообщение о происшествии на центральном пляже областного центра».

Спасатели водно-спасательной станции МКУ «УГОЧС Белгорода» из воды спасли женщину. Пострадавшей сразу же оказали медицинскую помощь.

Позже выяснилось, что женщина плавала на одноместной надувной лодке с самодельным мотором в состоянии алкогольного опьянения и по неизвестной причине в какой-то момент она выпала из лодки и стала тонуть.

Чтобы жители области не стали жертвой водной стихии, инспекторы ГИМС призывают их к строгому соблюдению правил безопасного поведения на воде:

- купайтесь только в оборудованных местах;

- не входите в воду нетрезвыми;

- не оставляйте детей без присмотра;

- не ныряйте в незнакомых местах;

- не заплывайте за буйки;

- не выплывайте за судовой ход и не приближайтесь к судам;

- не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;

- старайтесь не плавать на надувных матрацах или камерах;

- умейте правильно рассчитывать свои силы;

- водные мотоциклы - это транспортное средство и «правила водного движения» для него обязательны.

В случае происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «101» или «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области - 8 (4722)39-99-99.