В Белгороде едва не утонула женщина

Чтобы жители области не стали жертвой водной стихии, инспекторы ГИМС призывают их к строгому соблюдению правил безопасного поведения на воде.
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области, «6 июля в 21 час 30 минут поступило сообщение о происшествии на центральном пляже областного центра».
Спасатели водно-спасательной станции МКУ «УГОЧС Белгорода» из воды спасли женщину. Пострадавшей сразу же оказали медицинскую помощь.
Позже выяснилось, что женщина плавала на одноместной надувной лодке с самодельным мотором в состоянии алкогольного опьянения и по неизвестной причине в какой-то момент она выпала из лодки и стала тонуть.
Чтобы жители области не стали жертвой водной стихии, инспекторы ГИМС призывают их к строгому соблюдению правил безопасного поведения на воде:
- купайтесь только в оборудованных местах;
- не входите в воду нетрезвыми;
- не оставляйте детей без присмотра;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не заплывайте за буйки;
- не выплывайте за судовой ход и не приближайтесь к судам;
- не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;
- старайтесь не плавать на надувных матрацах или камерах;
- умейте правильно рассчитывать свои силы;
- водные мотоциклы - это транспортное средство и «правила водного движения» для него обязательны.
В случае происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «101» или «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области - 8 (4722)39-99-99.