Интернет в каждый дом Белгорода: в мэрии обсудили такую возможность

При этом 70 процентов опрошенных готовы вносить ежемесячную плату по 750 рублей за безлимитный пакет трафика со скоростью доступа 100 мегабит в секунду. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Об итогах совместной работы по цифровизации частного сектора и ближайших планах говорили представители мэрии, департамента цифрового развития области и провайдеры», - сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

На сегодняшний день в Белгороде оптоволокно есть на 277 улицах с частными домами. 29 подключили за три последних месяца. В планах на третий квартал – обеспечить техническую возможность подключения почти на 50 улицах.

Оперативность подключения будет зависеть от горожан. Проект коммерческий. Чтобы оценить востребованность подключения к широкополосному интернету и готовность горожан оплачивать услугу, специалисты отдела цифрового развития мэрии провели онлайн-опрос.

90 процентов проголосовавших ответили, что хотят подключиться к интернету по технологии GPON, но лишь каждый второй проголосовавший согласен заплатить за подключение своего домовладения сумму около 10 тысяч рублей.

При этом 70 процентов опрошенных готовы вносить ежемесячную плату по 750 рублей за безлимитный пакет трафика со скоростью доступа 100 мегабит в секунду.

В голосовании респонденты указывали свой адрес, эти данные переданы провайдерам для анализа и составления графика первоочередных точек подключения.

«Если жители частных домовладений заинтересованы в подключении к высокоскоростному интернету, наши специалисты вместе с провайдерами готовы принять участие в общем собрании вашей улицы для корректировки графика подведения оптоволокна», - пояснил начальник отдела цифрового развития администрации Белгорода Сергей Бойко.

Сообщить о таком намерении можно по телефону: 73-28-07.