6 июля на Белгородчине будет жарко и дождливо

Во время грозы опасно разговаривать по телефону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 6 июля на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью и днем кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-восточный от семи до 12-ти метров в секунду, при грозах – порывы до 16-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 14-ти до 19-ти градусов тепла, днем – от 24-х до 29-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс 17-ти до плюс 19-ти градусов, днем – от 25-ти до 27-ми градусов выше ноля.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области советуют придерживаться правил безопасности во время грозы. Закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Помните, что во время грозы опасно разговаривать по телефону и постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.