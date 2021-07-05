Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье5 июля 2021 12:15

В Белгородскую область пришли рекордные 80 тысяч доз вакцины от коронавируса

По состоянию на утро 5 июля первым компонентом в области привиты почти полмиллиона жителей региона
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полный курс иммунизации от COVID-19 в регионе прошли 341 430 человек.

Полный курс иммунизации от COVID-19 в регионе прошли 341 430 человек.

Фото: Артем КИЛЬКИН

«О самом крупном транше вакцины за время пандемии рассказал сегодня на еженедельном оперативном совещании с правительством глава региона Вячеслав Гладков», - сообщает оперштаб Белгородской области по коронавирусу.

По словам Вячеслава Владимировича, это позволит избежать дефицита вакцины на ближайшее время.

Напомним, что Белгородская область уверенно держит высокие позиции в общероссийском рейтинге по темпам вакцинации.

По состоянию на утро 5 июля первым компонентом в области привиты почти полмиллиона жителей, а полный курс иммунизации от COVID-19 прошли 341 430 человек.