Белгородская область надеется получить еще 900 млн рублей на дороги из федерального бюджета

Работы будут завершены до 30 сентября. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион готовит заявку на дополнительные 900 миллионов рублей, которые будут направлены на дороги.

«Эти средства будут направлены на областные дороги Аверино-Кандаурово в Губкинском ГО, Крым-Верхопенье-Ивня-Новенькое-Богатое в Ивнянском районе, Короча-Губкин-граница Курской области-Искра-Новая Деревня в Корочанском районе, Томаровка-Красная Яруга-Илек-Пеньковка-Колотиловка-Сергиевка в Краснояружском районе, Еремовка-Ровеньки-Нижняя Серебрянка в Ровеньском районе, а также шесть муниципальных магистралей в Белгороде, Борисовском, Корочанском районах, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском городских округах. Работы будут завершены до 30 сентября», - написал в своем телеграм-канале Вячеслав Гладков.

Отметим, что в 2021 году в Белгородской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано и построено порядка 265 километров дорог.