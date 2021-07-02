На Белгородчине увековечили память погибших от COVID-19 врачей

Всего с начала пандемии COVID-19 в Белгородской области скончались от коронавирусной инфекции 18 медицинских работников. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«На фасаде второй городской белгородской больницы установили плиту с именами погибших от COVID-19 врачей», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Заведующий отделением гнойной хирургии Петр Петров и возглавлявший отделение острого нарушения мозгового кровообращения Сергей Хорошилов работали в ковидном госпитале с момента его создания. Каждый из них был признанным профессионалом в своей сфере. Оба - заслуженные врачи России, они спасли не один десяток пациентов.

Для городской больницы № 2 и для всего медицинского сообщества региона их гибель стала большой и невосполнимой потерей. В память о них сотрудники сами собрали необходимые средства и разработали эскиз барельефа.

«Это руки медицинских работников, наши руки, которые будут постоянно сохранять свечу жизни, чтобы она горела 24 часа в сутки семь дней в неделю и никогда не погасла!» - заявила заведующая отделением острого нарушения мозгового кровообращения больницы Виктория Андросова.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Белгородской области скончались от коронавирусной инфекции 18 медицинских работников.