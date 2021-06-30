В 175-ти многоквартирных домах Белгородчины обновят кровлю

Кровля – это общедомовое имущество, ее обновление входит в перечень работ при капитальном ремонте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ремонт кровли в многоэтажках региона в этом году направят свыше 376 миллионов рублей. За качеством и соблюдением сроков выполнения работ следят специалисты Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области.

Вопрос капитального ремонта многоквартирных домов находится на особом контроле у руководителя региона Вячеслава Гладкова. По его поручению из бюджета дополнительно выделено 1,7 миллиардов рублей в этом году на утепление фасадов зданий на и установку индивидуальных тепловых пунктов.

Отметим, кровля – это общедомовое имущество, ее обновление входит в перечень работ при капитальном ремонте. Основные элементы крыши восстанавливают или заменяют, кровлю обрабатывают для защиты от вредителей, гниения, горения.

Все запланированные в регионе работы будут завершены до конца осени. Всего в этом году в регионе капитально отремонтируют 163 тысячи квадратных метров крыш на 175-ти домах. Работы на 39-ти объектах уже завершены.