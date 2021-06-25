Белгородские приставы конфисковали почти 1500 пачек сигарет

Всю табачную продукцию приставы передали в МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях для последующего уничтожения. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Сотрудники Валуйского районного отделения судебных приставов УФССП России по Белгородской области изъяли незаконно реализуемые местным индивидуальным предпринимателем на рынке «Урожай» 1488 пачек табачных изделий.

В соответствии с ч.4 ст.15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации» суд назначил бизнесмену в качестве наказания не только конфискацию, но и штраф в размере 10 тысяч рублей.

Всю табачную продукцию приставы передали в МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях для последующего уничтожения.