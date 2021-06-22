Четыре бригады управления «Белгорблагоустройства» занимаются плановой обрезкой зеленых насаждений. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Белгороде от разросшихся деревьев очищают светофоры и дорожные знаки», - информирует пресс-служба городской администрации.

Четыре бригады управления «Белгорблагоустройства» занимаются плановой обрезкой зеленых насаждений. Без внимания не остаются и сообщения жителей об авариный деревьях, которые приходят в диспетчерскую управления, через портал «Активный горожанин» и соцсети.

Так, по просьбе белгородцев на днях спилили надломленную ветку возле Кошарской церкви, привели в порядок зеленые насаждения на территории 10-го детского сада. На следующей неделе, если позволит погода, по плану - деревья около сцены парка Победы и на липовой аллее по ул. Новой.

«Аварийные деревья убираем сразу, - рассказывает начальник службы зеленых насаждений управления Белгорблагоустройства Владимир Дадалов. - Те растения, которые можно спасти, лечим разными методами. Это живой организм. Он подвержен влиянию многих сторонних факторов, в том числе городской среды. Много возрастных деревьев. Их меняем на молодые».

Большая работа проводится в городских парках и скверах. В начале лета полностью обследовали парки Ленина, Памяти, «Котофей», Южный, Пушкинскую аллею, проспект Б. Хмельницкого и улицу Щорса. Состояние зеленых насаждений в таких общественных местах под постоянным контролем городских служб.