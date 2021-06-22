За пощечину белгородская девушка ударила сожителя ножом в грудь

Подозреваемая поднялась в комнату и, вернувшись с ножом, ударила им сожителя в область грудной клетки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники медицинского учреждения сообщили в полицию Белгорода, что к ним с ножевым ранением доставлен 28-летний мужчина. Правоохранители установили, что местный житель пострадал в ходе конфликта с 24-летней сожительницей.

По предварительным данным, пара проживает в общежитии. Утром 16 июня между мужчиной и девушкой на лестничной площадке вспыхнула ссора, так как потерпевший приревновал сожительницу. В ходе выяснения отношений мужчина нанес девушке пощечину.

Подозреваемая поднялась в комнату и, вернувшись с ножом, ударила им сожителя в область грудной клетки.

Теперь в соответствии с п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) девушке грозит до десяти лет лишения свободы.