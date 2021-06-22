Жительница Белгородской области похитила четыре тысячи рублей с чужой карты

Злоумышленница расплатилась платежным средством в магазинах, потратив более четырех тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В корочанский отдел полиции обратился 57-летний местный житель. Он сообщил, что утерял банковскую карту, с которой впоследствии были списаны денежные средства.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. «Ею оказалась 43-летняя местная жительница», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, потерпевший утерял свою банковскую карту рядом с одним из торговых центров района. Ее обнаружила подозреваемая. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленница расплатилась платежным средством в магазинах, потратив более четырех тысяч рублей. В настоящее время женщина возместила ущерб.

Следственное отделение ОМВД России по Корочанскому району возбудило уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Теперь женщину могут посадить в тюрьму на срок до шести лет.