Свыше 40 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 36044 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Губкинского городского округа 1926 года рождения и жительница Старооскольского городского округа 1942 года рождения. Оба пациента проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы.

За это же время 72 пациента заболели, а выздоровели – 29.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40124 человека, выздоровели – 36044, умер – 731.