Почти 400 белгородских пешеходов нарушили ПДД за выходные

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 190 административных материалов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 1357 нарушений правил дорожного движения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

От управления отстранены 43 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя, а также четыре ранее лишенных права управления. В отношении четырех водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 190 административных материалов. В свою очередь 396 пешеходов переходили дорогу в неустановленном месте.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечены 92 водителя. Выявлено также 27 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 59 водителей, нарушивших светопропускную способность автостекол.

Зафиксировано 67 нарушений, допущенных водителями мототранспорта.