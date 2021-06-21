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Общество21 июня 2021 11:04

Почти 400 белгородских пешеходов нарушили ПДД за выходные

От управления транспортом отстранены 43 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя
Алексей СЕРГУНИН
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По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 190 административных материалов.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 190 административных материалов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 1357 нарушений правил дорожного движения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

От управления отстранены 43 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя, а также четыре ранее лишенных права управления. В отношении четырех водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 190 административных материалов. В свою очередь 396 пешеходов переходили дорогу в неустановленном месте.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечены 92 водителя. Выявлено также 27 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 59 водителей, нарушивших светопропускную способность автостекол.

Зафиксировано 67 нарушений, допущенных водителями мототранспорта.